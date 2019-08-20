Сельхозугодья в Удомельском городском округе Тверской области зарастают сорняком

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-20T16:26:31+03:00

Сельхозземли зарастают кустами и деревьями Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области выявили четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, которые не используются по назначению. Более 80 га земель в районе деревни Старое Захарово зарастают кустарником и сорняками: ивняком, ольшаником, бодяком полевым и пыреем ползучим.

Игнорируя требования земельного законодательства, собственник не спешит устранять нарушения и проводить мероприятия по защите земель от нежелательной растительности.

Нарушитель вызван в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административных протоколов, ему грозит штраф и выдано предписание на устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU