Две иномарки оказались в кювете из-за несоблюдения правил дорожного движения в Твери
Авария произошла вечером, 19 августа, на ул. А. Матросова, в районе д. 8/50 в Твери.
40-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Меган", выезжал со второстепенной дороги и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Дэу Нексия" под управлением 61-летнего водителя. Иномарка ехала прямо по главной дороге.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. В аварии пострадали водитель автомобиля "Рено" и 55-летняя женщина-пассажир "Дэу Нексия". С полученными травмами они доставлены в приемное отделение больницы скорой помощи Твери, после оказания медицинской помощи отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU