2019-08-20T15:53:51+03:00
Происшествия

Две иномарки оказались в кювете из-за несоблюдения правил дорожного движения в Твери

Пострадали водитель и пассажир
Ольга ТРОФИМОВА
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В результате столкновения пострадали два человека Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиВ результате столкновения пострадали два человека Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 19 августа, на ул. А. Матросова, в районе д. 8/50 в Твери.

40-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Меган", выезжал со второстепенной дороги и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Дэу Нексия" под управлением 61-летнего водителя. Иномарка ехала прямо по главной дороге.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. В аварии пострадали водитель автомобиля "Рено" и 55-летняя женщина-пассажир "Дэу Нексия". С полученными травмами они доставлены в приемное отделение больницы скорой помощи Твери, после оказания медицинской помощи отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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