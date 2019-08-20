Две иномарки оказались в кювете из-за несоблюдения правил дорожного движения в Твери

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-20T15:53:51+03:00

В результате столкновения пострадали два человека Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 19 августа, на ул. А. Матросова, в районе д. 8/50 в Твери.

40-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Меган", выезжал со второстепенной дороги и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Дэу Нексия" под управлением 61-летнего водителя. Иномарка ехала прямо по главной дороге.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. В аварии пострадали водитель автомобиля "Рено" и 55-летняя женщина-пассажир "Дэу Нексия". С полученными травмами они доставлены в приемное отделение больницы скорой помощи Твери, после оказания медицинской помощи отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU