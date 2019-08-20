2019-08-20T15:39:07+03:00
Происшествия

Житель Твери лишился оставленного в подъезде велосипеда

Полицейские вернули имущество владельцу
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери лишился велосипедаЖитель Твери лишился велосипедаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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С заявлением о краже в полицию обратился 25-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что оставил велосипед в подъезде, а его украли.

На месте полицейские выяснили, что войти в подъезд можно беспрепятственно, обследовали место происшествия и проверили возможные места сбыта краденого.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери установили личность подозреваемого. Им оказался бывший осужденный 38-летний местный житель. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

По статье "Кража" злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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