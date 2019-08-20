Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-20T15:02:32+03:00

А также в Саввино-Сторожевский монастырь

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31 августа, в субботу, всех желающих приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим и в Саввино-Сторожевский монастырь. Приглашают всех желающих.

Отправление из Твери запланировано в 7:30 от Драмтеатра. В поездке организаторы планируют рассказать об истории монастырей, которые планируется посетить.

10:00 - Приезд в Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. В монастыре находится длань правой руки святой мученицы Татианы и частица мощей святителя Николая Чудотворца. После свободного времени в 12:30 - отъезд.

13:30 запланирован приезд в Саввино-Сторожевский монастырь, где паломники смогут приложиться к мощам преп. Саввы Сторожевского. Затем будет свободное время, ко время котого можно будет набрать воды и окунуться на святом источнике. Отъезд в 16:00.

Возвращение в Тверь - в 20:00 этого же дня.

Запись по тел.: 8-952-065-17-24 Антон.

ИСТОЧНИК KP.RU