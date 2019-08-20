Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим
31 августа, в субботу, всех желающих приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим и в Саввино-Сторожевский монастырь. Приглашают всех желающих.
Отправление из Твери запланировано в 7:30 от Драмтеатра. В поездке организаторы планируют рассказать об истории монастырей, которые планируется посетить.
10:00 - Приезд в Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. В монастыре находится длань правой руки святой мученицы Татианы и частица мощей святителя Николая Чудотворца. После свободного времени в 12:30 - отъезд.
13:30 запланирован приезд в Саввино-Сторожевский монастырь, где паломники смогут приложиться к мощам преп. Саввы Сторожевского. Затем будет свободное время, ко время котого можно будет набрать воды и окунуться на святом источнике. Отъезд в 16:00.
Возвращение в Тверь - в 20:00 этого же дня.
Запись по тел.: 8-952-065-17-24 Антон.
ИСТОЧНИК KP.RU