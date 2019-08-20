В Тверской области обокрали летний домик москвича

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-20T14:27:27+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Осташковский" обратился 59-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что из его летней дачи злоумышленники украли электроинструменты и предметы быта на сумму около 50 000 рублей.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый, безработный 27-летний житель Осташковского района.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU