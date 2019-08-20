2019-08-20T12:38:55+03:00
Происшествия

Педофила, который приставал к детям в Торжке, задержали в Тверской области

Им оказался 29-летний местный житель
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина приставал к малолетним девочкам на площадке во двореМужчина приставал к малолетним девочкам на площадке во двореФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Преступление сексуального характера в отношении двух малолетних девочек было совершено в одном из дворов города Торжок Тверской области. Сообщение о случившемся поступило в следственные органы СК России 18 августа.

По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

Подозреваемого - 29-летнего местного жителя - задержали в течение нескольких часов следователи СКР и сотрудники УМВД.

- В настоящее время следователем СКР решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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