2019-08-20T12:43:02+03:00
Происшествия

Водитель на иномарке сбил ребенка на проспекте Победы в Твери

Девочка упала на проезжающий мимо автомобиль
Ольга ТРОФИМОВА
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Ребенок выскочил из-за припаркованной машины Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиРебенок выскочил из-за припаркованной машины Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером 19 августа на проспекте Победы, в районе д. 55 города Твери.

52-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", наехал на 12-летнюю девочку. Пешеход выскочил из-за припаркованной машины недалеко от пешеходного перехода.

Как уточняют в региональной Госавтоинспекции, в результате наезда девочка упала на проезжающий в попутном направлении автомобиль "Форд фокус" под управлением 30-летнего водителя.

С полученными травмами ребенка доставили в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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