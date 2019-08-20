Водитель на иномарке сбил ребенка на проспекте Победы в Твери
Девочка упала на проезжающий мимо автомобиль
Ребенок выскочил из-за припаркованной машины Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером 19 августа на проспекте Победы, в районе д. 55 города Твери.
52-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", наехал на 12-летнюю девочку. Пешеход выскочил из-за припаркованной машины недалеко от пешеходного перехода.
Как уточняют в региональной Госавтоинспекции, в результате наезда девочка упала на проезжающий в попутном направлении автомобиль "Форд фокус" под управлением 30-летнего водителя.
С полученными травмами ребенка доставили в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU