2019-08-20T12:22:32+03:00
Общество

Две многодетные семьи переедут жить в экодеревню в Тверской области

Семьи поселятся в благоустроенных домах и смогут обустроить свою мини-ферму
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области определили победителей конкурса среди приёмных семей, который проводил благотворительный фонд "Достойный Гражданин" в рамках программы "Школа фермеров".

Победителями конкурсного отбора стали многодетная приемная семья Ларисы и Николая Молнар из Нелидовского городского округа Тверской области и приемная семья Екатерины и Алексея Богачевых из Калининградской области, которые воспитывают приемных детей.

К концу лета семьи переедут в новые благоустроенные дома в экодеревне Дерибино Зубцовского района. Родители и дети смогут трудиться на собственных мини-фермах и развивать семейный бизнес.

По мнению губернатора Игоря Рудени, такие проекты способствуют популяризации многодетных семей, повышению социальной значимости семьи, материнства и отцовства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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