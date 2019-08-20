Две многодетные семьи переедут жить в экодеревню в Тверской области
В Тверской области определили победителей конкурса среди приёмных семей, который проводил благотворительный фонд "Достойный Гражданин" в рамках программы "Школа фермеров".
Победителями конкурсного отбора стали многодетная приемная семья Ларисы и Николая Молнар из Нелидовского городского округа Тверской области и приемная семья Екатерины и Алексея Богачевых из Калининградской области, которые воспитывают приемных детей.
К концу лета семьи переедут в новые благоустроенные дома в экодеревне Дерибино Зубцовского района. Родители и дети смогут трудиться на собственных мини-фермах и развивать семейный бизнес.
По мнению губернатора Игоря Рудени, такие проекты способствуют популяризации многодетных семей, повышению социальной значимости семьи, материнства и отцовства.
ИСТОЧНИК KP.RU