В Тверской области женщина ограбила сетевой магазин

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-20T11:42:14+03:00

Подозревая унесла парфюмерии на три тысячи рублей

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С заявлением о грабеже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился администратор одного из сетевых магазинов. Сотрудник сообщил, что из магазина похитили парфюмерную продукцию на сумму почти три тысячи рублей.

На месте происшествия выяснилось, что грабитель - женщина. Подозреваемая вошла в торговый зал и взяла со стеллажа парфюм. Требования вернуть товар на место злоумышленница проигнорировала.

По составленной ориентировке сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую по месту жительства. Ею оказалась неработающая ранее судимая 32-летняя местная жительница.

Женщина свою вину полностью признала. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU