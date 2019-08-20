Организатора ОПГ будут судить за убийства, махинации с квартирами и другие преступления в Тверской области
Перед судом предстанет 57-летний житель Тверской области.
- Мужчина обвиняется в совершении нескольких преступлений в составе организованной группы, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п.п. «а, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (тайное хищение чужого имущества в крупном размере; два эпизода мошенничества в особо крупном размере, повлекшего в каждом случае лишение прав гражданина на жилое помещение; убийство более двух лиц, с целью скрыть другое преступление), - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, действуя с другими членами банды на территории Конаковского и Рамешковского районов, убил четырех человек, чтобы скрыть ранее совершенные преступления. А именно, мошенническое завладение правом собственности на две квартиры в Москве.
Кроме того, с банковских карт одного из потерпевших члены ОПГ похитили 470 тысяч рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Конаковский городской суд.
ИСТОЧНИК KP.RU