Тверская область присоединится к Всероссийскому субботнику "Зеленая Россия"
В рамках Всероссийского субботника "Зеленая Россия", который пройдет с 6 по 29 сентября, убирать будут парки, скверы, берега озер и рек во всех муниципалитетах Верхневолжья. Присоединиться к акции может любой желающий.
Ежегодно субботник "Зелёная Россия" объединяет миллионы людей по всей стране - от Сахалина до Калининграда. В прошлом году к акции присоединились около 10 тысяч жителей Тверской области.
Сохранению экологического равновесия в Тверской области уделяется особое внимание. Регион участвует в федеральных проектах "Оздоровление Волги" и "Чистая вода", которые входят в состав национального проекта "Экология".
- Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений, - убежден губернатор Игорь Руденя.
В рамках нацпроекта до 2024 года необходимо сократить в 2,5 раза объём сбрасываемых загрязнённых сточных вод в бассейн реки Волги, обеспечить 99% городского населения Тверской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU