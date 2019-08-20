2019-08-20T10:40:15+03:00
Общество

Тверская область присоединится к Всероссийскому субботнику "Зеленая Россия"

Акция пройдет с 6 по 29 сентября во всех муниципалитетах
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители Тверской области будут убирать берега водоемов, парки и скверыЖители Тверской области будут убирать берега водоемов, парки и скверыФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В рамках Всероссийского субботника "Зеленая Россия", который пройдет с 6 по 29 сентября, убирать будут парки, скверы, берега озер и рек во всех муниципалитетах Верхневолжья. Присоединиться к акции может любой желающий.

Ежегодно субботник "Зелёная Россия" объединяет миллионы людей по всей стране - от Сахалина до Калининграда. В прошлом году к акции присоединились около 10 тысяч жителей Тверской области.

Сохранению экологического равновесия в Тверской области уделяется особое внимание. Регион участвует в федеральных проектах "Оздоровление Волги" и "Чистая вода", которые входят в состав национального проекта "Экология".

- Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений, - убежден губернатор Игорь Руденя.

В рамках нацпроекта до 2024 года необходимо сократить в 2,5 раза объём сбрасываемых загрязнённых сточных вод в бассейн реки Волги, обеспечить 99% городского населения Тверской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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