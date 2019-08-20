2019-08-20T10:24:47+03:00
Общество

Замдиректора лагеря в Тверской области оштрафовали за нарушение санитарных требований

Проверку учреждения провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Замдиректора лагеря оштрафован за нарушения санитарных требований при организации отдыха детейЗамдиректора лагеря оштрафован за нарушения санитарных требований при организации отдыха детейФото: Валерий РОМАНОВ
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Нарушения санитарно-эпидемиологических требований прокуратура Жарковского района выявила в МОУ "Жарковская СОШ №1".

При организации детского лагеря дневного пребывания в учреждении не соблюдалась маркировка инвентаря, правила хранения спецодежды и др.

По итогам проверки в отношении заместителя директора возбуждено дело об административном правонарушении.

- Территориальным отделом Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Ржеве виновное должностное лицо привлечено к административному наказанию в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

В адрес директора школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены, четыре сотрудника лагеря привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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