На пешеходном переходе сбили двухлетнего ребенка в Тверской области
Девочка переходила дорогу с родителями
С травмами ребенок госпитализированФото: Мария ЛЕНЦ
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ДТП произошло вечером 19 августа у дома №2 по ул. Революции в городе Конаково Тверской области.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 34-летний водитель, управляя автомобилем "Ваз 21074", наехал на двухлетнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении родителей.
В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU