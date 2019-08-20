2019-08-20T09:36:04+03:00
Происшествия

На пешеходном переходе сбили двухлетнего ребенка в Тверской области

Девочка переходила дорогу с родителями
Ольга ТРОФИМОВА
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С травмами ребенок госпитализированС травмами ребенок госпитализированФото: Мария ЛЕНЦ
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ДТП произошло вечером 19 августа у дома №2 по ул. Революции в городе Конаково Тверской области.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 34-летний водитель, управляя автомобилем "Ваз 21074", наехал на двухлетнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении родителей.

В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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