В Тверской области обещают грозу и дождь
О надвигающейся грозе днем 20 августа предупреждает ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр.
По сообщению спасателей непогода ожидается в отдельных районах области. При грозе возможен сильный ветер порывами до 15 м/с.
При этом сохранится теплая погода. В течение дня воздух прогреется до +27 градусов.
В МЧС напоминают жителям и гостям Верхневолжья, что в непогоду и при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.
Водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU