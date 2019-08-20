В Тверской области обещают грозу и дождь

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-20T09:16:54+03:00

В Твери обещают тепло и грозу Фото: Михаил ФРОЛОВ

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О надвигающейся грозе днем 20 августа предупреждает ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

По сообщению спасателей непогода ожидается в отдельных районах области. При грозе возможен сильный ветер порывами до 15 м/с.

При этом сохранится теплая погода. В течение дня воздух прогреется до +27 градусов.

В МЧС напоминают жителям и гостям Верхневолжья, что в непогоду и при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU