2019-08-19T23:30:25+03:00
Звезды

Фестиваль «Новолетие в Пречистом бору» в десятый раз пройдет под Тверью

В этом году он посвящен памяти святого князя Михаила Тверского
Ирина ТАРАСОВА
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В воскресенье, 15 сентября в деревне Черногубово Калининского района состоится молодежный фестиваль «Новолетие в Пречистом бору». В этом году юбилейный, десятый по счету, фестиваль будет посвящен памяти святого князя Михаила Тверского.

Праздник «Новолетия» приурочен к 14 сентября. Новый год (Новолетие) в допетровскую эпоху начинался в сентябре, и в календаре Русской Православной Церкви этот порядок так и остался неизменным (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому).

В программе встречи - песни, хороводы, массовые игры, а также мастер-классы по народным ремеслам и выступление реконструкторов.

Фестиваль "Новолетие в Пречистом бору" проводится Тверским православным молодежным клубом «Сеятель» совместно с Православным историко-этнографическим центром "Спас" и общественным движением "Патриоты Твери" при участии прихода иконы Божьей Матери "Неувядаемый цвет". А также при поддержке Комитета по делам молодежи Тверской области и Отдела по делам молодежи Тверской епархии.

Начало в 13.00 (недалеко от конечной остановки маршрутки № 223).

ИСТОЧНИК KP.RU

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