Заглянуть в реставрационные мастерские Тверской картинной галереи приглашают жителей Твери

СЕГОДНЯ 22:38 2019-08-19T22:48:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект «Открытые мастерские» Тверской областной картинной галереи продолжается в Твери. На этот раз все желающие смогут заглянуть в реставрационные мастерские ТОКГ, где предметы искусства, утратившие былой вид, обретают новую жизнь.

30 августа пройдут следующие тематические экскурсии:

18.00 - «Реставрация масляной живописи» (место проведения: кабинет реставрационного контроля Императорского дворца);

18.00 - «Реставрация темперной живописи» (место проведения: экспозиция древнерусского искусства, реставрационная мастерская Императорского дворца).

Длительность сеансов – 1 час.

Состав групп – не более 8 человек, возрастная категория: 12+.

Стоимость билета – 300 руб.

Тверь, ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).

Телефон для предварительной записи (4822) 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU