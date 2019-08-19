2019-08-19T22:48:49+03:00
Звезды

Заглянуть в реставрационные мастерские Тверской картинной галереи приглашают жителей Твери

Необходима предварительная запись
Ирина ТАРАСОВА
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На экскурсии необходимо записываться заранее. Фото: ТОКГНа экскурсии необходимо записываться заранее. Фото: ТОКГ
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Проект «Открытые мастерские» Тверской областной картинной галереи продолжается в Твери. На этот раз все желающие смогут заглянуть в реставрационные мастерские ТОКГ, где предметы искусства, утратившие былой вид, обретают новую жизнь.

30 августа пройдут следующие тематические экскурсии:

18.00 - «Реставрация масляной живописи» (место проведения: кабинет реставрационного контроля Императорского дворца);

18.00 - «Реставрация темперной живописи» (место проведения: экспозиция древнерусского искусства, реставрационная мастерская Императорского дворца).

Длительность сеансов – 1 час.

Состав групп – не более 8 человек, возрастная категория: 12+.

Стоимость билета – 300 руб.

Тверь, ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).

Телефон для предварительной записи (4822) 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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