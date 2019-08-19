Заглянуть в реставрационные мастерские Тверской картинной галереи приглашают жителей Твери
Проект «Открытые мастерские» Тверской областной картинной галереи продолжается в Твери. На этот раз все желающие смогут заглянуть в реставрационные мастерские ТОКГ, где предметы искусства, утратившие былой вид, обретают новую жизнь.
30 августа пройдут следующие тематические экскурсии:
18.00 - «Реставрация масляной живописи» (место проведения: кабинет реставрационного контроля Императорского дворца);
18.00 - «Реставрация темперной живописи» (место проведения: экспозиция древнерусского искусства, реставрационная мастерская Императорского дворца).
Длительность сеансов – 1 час.
Состав групп – не более 8 человек, возрастная категория: 12+.
Стоимость билета – 300 руб.
Тверь, ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).
Телефон для предварительной записи (4822) 34-62-43.
ИСТОЧНИК KP.RU