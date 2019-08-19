Группа «Мураками» презентует в Твери новый наглый альбом «без.даты.2019»

СЕГОДНЯ 21:14 2019-08-19T21:14:48+03:00

Группа не планировала новый альбом, он родился сам по себе. Фото: vk.com/murakami_bb

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13 сентября группа «Мураками» презентует в Твери новый альбом «без.даты.2019».

- Альбом, который не планировался, он родился сам по себе. «Сильный, наглый и неожиданный», - так отзывается о нем солистка группы Диляра Вагапова.

А критики продолжают: «Рок волна накрыла всех с головой», захотелось выпустить пар, напомнить о себе тем, кто их уже списал со счетов. Ни одной медленной композиции, «ее любовь вы как рыбу вспороли», «невыносим, ты невыносим», все эти фразы продолжают разрывать на куски и заставляют окунуться в глубокие переживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU