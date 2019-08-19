2019-08-19T21:14:48+03:00
Звезды

Группа «Мураками» презентует в Твери новый наглый альбом «без.даты.2019»

На рок-концерте ждут всех!
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Группа не планировала новый альбом, он родился сам по себе. Фото: vk.com/murakami_bbГруппа не планировала новый альбом, он родился сам по себе. Фото: vk.com/murakami_bb
Изменить размер текста:

13 сентября группа «Мураками» презентует в Твери новый альбом «без.даты.2019».

- Альбом, который не планировался, он родился сам по себе. «Сильный, наглый и неожиданный», - так отзывается о нем солистка группы Диляра Вагапова.

А критики продолжают: «Рок волна накрыла всех с головой», захотелось выпустить пар, напомнить о себе тем, кто их уже списал со счетов. Ни одной медленной композиции, «ее любовь вы как рыбу вспороли», «невыносим, ты невыносим», все эти фразы продолжают разрывать на куски и заставляют окунуться в глубокие переживания.

Клуб "Биг Бен"

ул. Брагина, 2.

Начало в 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль «Новолетие в Пречистом бору» в десятый раз пройдет под Тверью
Фестиваль «Новолетие в Пречистом бору» в десятый раз пройдет под Тверью
Заглянуть в реставрационные мастерские Тверской картинной галереи приглашают жителей Твери
Команда КВН из Твери "+7" сыграет в финале Премьер-лиги
Житель Тверской области получил два года колонии за украденную бутылку водки
Спасатели помогли женщине покинуть горящую квартиру в Тверской области
В Тверской области 160 гектаров пашни зарастают борщевиком
Житель Ржевского района пропал в Тверской области
Более 50 пьяных водителей попались на "Контроле трезвости" в Тверской области
Жителя Тверской области будут судить за махинации с налогами
Двое жителей Старицы промышляли в Твери угоном автомобилей
Новые модели управления в образовании опробуют в Тверской области
"Коралл" будет производить до 100 тысяч тонн свинины в год в Тверской области
Четвертые сутки в Тверской области ищут женщину, которая ушла из больницы и пропала
Коммунальщики в Кимрах Тверской области без разрешения использовали артезианские скважины
В Тверской области задержали грабителей, которые отняли сумку у жителя Кесовой Горы
Прокуратура требует расселить 12 аварийных домов в Тверской области
Двенадцатилетний мальчик-мотоциклист попал в аварию в Тверской области
Водитель легковушки погиб после столкновения с деревом в Тверской области
В Тверской области пьяный мужчина зарубил топором своего знакомого
Житель Тверской области осужден за сбыт госнаград