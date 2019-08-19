Группа «Мураками» презентует в Твери новый наглый альбом «без.даты.2019»
На рок-концерте ждут всех!
Группа не планировала новый альбом, он родился сам по себе. Фото: vk.com/murakami_bb
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13 сентября группа «Мураками» презентует в Твери новый альбом «без.даты.2019».
- Альбом, который не планировался, он родился сам по себе. «Сильный, наглый и неожиданный», - так отзывается о нем солистка группы Диляра Вагапова.
А критики продолжают: «Рок волна накрыла всех с головой», захотелось выпустить пар, напомнить о себе тем, кто их уже списал со счетов. Ни одной медленной композиции, «ее любовь вы как рыбу вспороли», «невыносим, ты невыносим», все эти фразы продолжают разрывать на куски и заставляют окунуться в глубокие переживания.
Клуб "Биг Бен"
ул. Брагина, 2.
Начало в 19.30.
ИСТОЧНИК KP.RU