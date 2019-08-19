Житель Тверской области получил два года колонии за украденную бутылку водки
За совершение грабежа осужден житель Твери. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении рюмочной, решил украсть бутылку водки со стойки бара.
Действия мужчины не укрылись от бармена, он заметил, как виновный прячет похищенное за спиной, и потребовал вернуть бутылку. В ответ мужчина попытался скрыться.
В судебном заседании выяснилось, что в действиях подсудимого имеет место рецидив преступлений.
Московский районный суд признал мужчину виновным и путем частичного сложения наказания приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU