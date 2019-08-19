2019-08-19T21:01:25+03:00
Происшествия

Житель Тверской области получил два года колонии за украденную бутылку водки

Мужчина ограбил рюмочную
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину осудили за украденную бутылку водки Фото: архив "КП"Мужчину осудили за украденную бутылку водки Фото: архив "КП"
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За совершение грабежа осужден житель Твери. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении рюмочной, решил украсть бутылку водки со стойки бара.

Действия мужчины не укрылись от бармена, он заметил, как виновный прячет похищенное за спиной, и потребовал вернуть бутылку. В ответ мужчина попытался скрыться.

В судебном заседании выяснилось, что в действиях подсудимого имеет место рецидив преступлений.

Московский районный суд признал мужчину виновным и путем частичного сложения наказания приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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