Спасатели помогли женщине покинуть горящую квартиру в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:19 2019-08-19T20:19:59+03:00

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Сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома на улице Ленина, 26 во Ржеве поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области днем, 19 августа.

По указанному адресу убыли два отделения пожарно-спасательной части №12. По прибытию первого отделения было установлено, что пожар произошел на пятом этаже, помещение сильно задымлено, а внутри горящей квартиры находится женщина.

Звеном газодымозащитников пострадавшая была спасена.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, самочувствие пострадавшей удовлетворительное. Она госпитализирована в лечебное учреждение города Ржева.

В результате пожара огнем оказались повреждены постельные принадлежности. Причина устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU