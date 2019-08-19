2019-08-19T19:12:13+03:00
Общество

В Тверской области 160 гектаров пашни зарастают борщевиком

Собственник оштрафован за нарушение земельного законодательства
Ольга ТРОФИМОВА
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Плодородные земли в Тверской области зарастают борщевикомПлодородные земли в Тверской области зарастают борщевикомФото: Алексей ФОКИН
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Нарушение земельного законодательства выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Установлено, что земли сельхозназначения площадью 160 га, находящиеся в районе деревни Бибирево Западнодвинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области, не используются по назначению, а зарастают деревьями, кустами и сорняками, в том числе борщевиком.

По решению Управления Россельхознадзора по Тверской области собственник земель привлечен к административной ответственности. Ему назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей и выдано предписание на устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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