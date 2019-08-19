В Тверской области 160 гектаров пашни зарастают борщевиком

СЕГОДНЯ 19:12 2019-08-19T19:12:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Нарушение земельного законодательства выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Установлено, что земли сельхозназначения площадью 160 га, находящиеся в районе деревни Бибирево Западнодвинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области, не используются по назначению, а зарастают деревьями, кустами и сорняками, в том числе борщевиком.

По решению Управления Россельхознадзора по Тверской области собственник земель привлечен к административной ответственности. Ему назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей и выдано предписание на устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU