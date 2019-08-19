В Тверской области 160 гектаров пашни зарастают борщевиком
Собственник оштрафован за нарушение земельного законодательства
Плодородные земли в Тверской области зарастают борщевикомФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Нарушение земельного законодательства выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Установлено, что земли сельхозназначения площадью 160 га, находящиеся в районе деревни Бибирево Западнодвинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области, не используются по назначению, а зарастают деревьями, кустами и сорняками, в том числе борщевиком.
По решению Управления Россельхознадзора по Тверской области собственник земель привлечен к административной ответственности. Ему назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей и выдано предписание на устранение нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU