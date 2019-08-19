Житель Ржевского района пропал в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:00 2019-08-19T19:00:09+03:00

Мужчина ушел из дома и пропал 17 августа Фото: vk.com/"ВПСО Сова Ржев, Зубцов"

Мужчина ушел из дома и не вернулся

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Смирнов Дмитрий Викторович 1975 года рождения ушел из дома в деревне Верхний Бор Ржевского района Тверской области 17 августа. До настоящего времени о нем ничего не известно. Ориентировку на поиск пропавшего разместил ВПСО "Сова" на своей странице в соцсети.

Мужчина худощавого телосложения с короткой стрижкой предположительно был одет в куртку-робу зеленого цвета, черные штаны или джинсы, кроссовки сеточкой, черную бейсболку.

С собой имел кнопочный телефон, ключ от дома на красной веревочке.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефонам: 8(915)-722-55-66, 8(910) 646-34-34 или "102".

ИСТОЧНИК KP.RU