2019-08-19T17:32:49+03:00
Общество

Более 50 пьяных водителей попались на "Контроле трезвости" в Тверской области

Профилактическое мероприятие состоялось в минувшие выходные
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы за выходные остановили 50 пьяных водителейГосавтоинспекторы за выходные остановили 50 пьяных водителейФото: Кирилл ЧАЩИН
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Тверские госавтоинспекторы подвели итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое прошло в Верхневолжье с 16 по 18 августа.

По итогам рейда к ответственности было привлечено более 50 водителей, севших за руль с признаками опьянения. В отношении нарушителей составлены административные документы.

Напомним, что всего за семь месяцев 2019 года на территории Тверской области сотрудниками ГИБДД пресечено 3156 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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