Более 50 пьяных водителей попались на "Контроле трезвости" в Тверской области
Тверские госавтоинспекторы подвели итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое прошло в Верхневолжье с 16 по 18 августа.
По итогам рейда к ответственности было привлечено более 50 водителей, севших за руль с признаками опьянения. В отношении нарушителей составлены административные документы.
Напомним, что всего за семь месяцев 2019 года на территории Тверской области сотрудниками ГИБДД пресечено 3156 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU