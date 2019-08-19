Жителя Тверской области будут судить за махинации с налогами
Перед судом предстанет житель Твери. 61-летнего мужчину подозревают в махинациях с налогами. Известно, что имея свою фирму, предприниматель отразил в налоговых декларациях сведения о заключении договоров на выполнение строительных и отделочных работ с двумя фирмами-"однодневками", которые фактически эти работы не выполняли.
В результате осуществления мошеннической схемы мужчина "возместил" от государства 4,2 млн рублей налога на добавочную стоимость.
Факт преступления был выявлен сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области. Следственной частью по РОПД УМВД России по Тверской области было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
- В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU