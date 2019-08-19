Двое жителей Старицы промышляли в Твери угоном автомобилей
С заявлением о краже автомобиля в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратился 33-летний местный житель. Пострадавший сообщил, что оставил свою отечественную легковушку на парковочной площадке во дворе дома на улице Коминтерна, откуда она и была похищена. Ущерб составил 230 000 рублей.
По описанию транспортного средства полицейские проверили гаражные массивы, близлежащие лесопосадки, пункты приема металлолома. Оперативникам удалось установить, что к краже автомобиля причастны двое неработающих жителей Старицкого района Тверской области в возрасте 28 и 35 лет.
Подозреваемых задержали и водворили в изолятор временного содержания. Автомобиль нашли и вернули владельцу.
За кражу злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Устанавливается причастность фигурантов к аналогичным хищениям на территории региона и других областей.
ИСТОЧНИК KP.RU