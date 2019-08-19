2019-08-19T14:54:28+03:00
Общество

Новые модели управления в образовании опробуют в Тверской области

Стажировки пройдут до конца 2019 года
Ольга ТРОФИМОВА
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Новую модель управления в образовании изучат в Тверской областиНовую модель управления в образовании изучат в Тверской областиФото: Олег ЗОЛОТО
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Министерством просвещения Российской Федерации отобраны 20 регионов для организации стажировочных площадок, на которых представители сферы образования пройдут обучение новым моделям управления. В их число вошла и Тверская область.

Обучение пройдут представители не менее 30 регионов России, стажировки завершатся до конца 2019 года.

В настоящее время идет формирование региональных команд управления и стажировочных площадок по распространению и реализации эффективных моделей управления сетью образовательных организаций.

Отметим, что в Верхневолжье в настоящее время реализуется национальный проект "Образование". По мнению губернатора Игоря Рудени, его исполнение дает возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. В том числе обеспечить доступ к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрить цифровые технологии в процесс обучения и воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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