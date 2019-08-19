"Коралл" будет производить до 100 тысяч тонн свинины в год в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-19T14:29:05+03:00

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В ближайшее время два новых свиноводческих комплекса появятся в Сонковском и Бежецком районах. Для их строительства предприятию уже выделили два земельных участка. Решение о выделении земель под создание свиноводческих комплексов было принято на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям в правительстве Тверской области.

В добавок к трем уже действующим комплексам компания "Коралл" планирует построить в регионе еще шесть новых свиноводческих комплексов, а также селекционно-генетический центр. Каждый комплекс рассчитан на 2,5 тыс. голов. При выходе площадок на полную мощность объемы производства свинины увеличатся до 100 тыс. тонн в год, производство комбикорма - до 250 тыс. тонн.

Дополнительно будет создано 630 рабочих мест. Реализовать инвест проект должны к 2022 году, поголовье свиней к тому времени вырастет до миллиона голов.

Как обозначил губернатор Тверской области Игорь Руденя, рост объёмов продукции сельского хозяйства, а также повышение экспортного потенциала уже переработанной продукции являются приоритетами развития агропромышленного комплекса в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU