2019-08-19T14:29:05+03:00
Экономика

"Коралл" будет производить до 100 тысяч тонн свинины в год в Тверской области

Предприятие планирует открыть шесть новых свиноводческих комплексов
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
К 2022 году поголовье свиней увеличится до миллиона Фото: архив "КП"К 2022 году поголовье свиней увеличится до миллиона Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В ближайшее время два новых свиноводческих комплекса появятся в Сонковском и Бежецком районах. Для их строительства предприятию уже выделили два земельных участка. Решение о выделении земель под создание свиноводческих комплексов было принято на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям в правительстве Тверской области.

В добавок к трем уже действующим комплексам компания "Коралл" планирует построить в регионе еще шесть новых свиноводческих комплексов, а также селекционно-генетический центр. Каждый комплекс рассчитан на 2,5 тыс. голов. При выходе площадок на полную мощность объемы производства свинины увеличатся до 100 тыс. тонн в год, производство комбикорма - до 250 тыс. тонн.

Дополнительно будет создано 630 рабочих мест. Реализовать инвест проект должны к 2022 году, поголовье свиней к тому времени вырастет до миллиона голов.

Как обозначил губернатор Тверской области Игорь Руденя, рост объёмов продукции сельского хозяйства, а также повышение экспортного потенциала уже переработанной продукции являются приоритетами развития агропромышленного комплекса в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24