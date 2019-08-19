2019-08-19T14:09:14+03:00
Происшествия

Четвертые сутки в Тверской области ищут женщину, которая ушла из больницы и пропала

Потерявшаяся может нуждаться в медпомощи
Ольга ТРОФИМОВА
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Потерявшаяся может нуждаться в медпомощи Фото: vk.com/"ВПСО Сова Тверь и Тверская область"Потерявшаяся может нуждаться в медпомощи Фото: vk.com/"ВПСО Сова Тверь и Тверская область"
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Лукина Оксана Владимировна 1989 года рождения, проживающая в Торопце Тверской области пропала 15 августа 2019 года. Женщина ушла из медучреждения, находящимся на Московском шоссе в Твери и не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Худощавого телосложения, с темными волосами, девушка была одета в осеннее пепельное пальто с черными пуговицами, безрукавку в капюшоном, розовую футболку и черные брюки, на ногах - сине-зеленые кроссовки.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910) 646-34-34 или "102".

ИСТОЧНИК KP.RU

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