Коммунальщики в Кимрах Тверской области без разрешения использовали артезианские скважины
Законодательство в сфере недропользования нарушило МУП Кимрского района «Водопроводно-канализационное хозяйство – Родник».
Предприятие предоставляет услуги в сфере ЖКХ населению, предприятиям и организациям населенных пунктов Кимрского района и использует для этого 13 артезианских скважин, не имея соответствующей лицензии.
- Самовольное использование артезианских скважин нарушает экологические права неопределенного круга лиц, поскольку пользование недрами в отсутствие специального разрешения, устанавливающего условия их использования, не позволяет сделать вывод о соответствии данной деятельности требованиям природоохранного законодательства, - пояснили в областной прокуратуре.
Межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием обязать унитарное предприятие получить лицензии на право пользование недрами, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU