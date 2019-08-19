Коммунальщики в Кимрах Тверской области без разрешения использовали артезианские скважины

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-19T12:52:29+03:00

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Законодательство в сфере недропользования нарушило МУП Кимрского района «Водопроводно-канализационное хозяйство – Родник».

Предприятие предоставляет услуги в сфере ЖКХ населению, предприятиям и организациям населенных пунктов Кимрского района и использует для этого 13 артезианских скважин, не имея соответствующей лицензии.

- Самовольное использование артезианских скважин нарушает экологические права неопределенного круга лиц, поскольку пользование недрами в отсутствие специального разрешения, устанавливающего условия их использования, не позволяет сделать вывод о соответствии данной деятельности требованиям природоохранного законодательства, - пояснили в областной прокуратуре.

Межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием обязать унитарное предприятие получить лицензии на право пользование недрами, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU