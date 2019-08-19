В Тверской области задержали грабителей, которые отняли сумку у жителя Кесовой Горы

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-19T12:45:52+03:00

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С заявлением о грабеже в дежурную часть Кесовогорского пункта полиции МО МВД России «Кашинский» обратился 23-летний местный житель. Мужчина сообщил, что днем возле одного из домов на улице Советской поселка Кесова Гора неизвестные, применив силу, отняли у него сумку, в которой находился кошелек с деньгами.

На поиск злоумышленников были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Подозреваемых задержали по составленной ориентировке. Ими оказались двое неработающих жителей поселка Кесова Гора 1993 и 1994 годов рождения.

За грабеж мужчинам грозит до семи лет тюрьмы. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU