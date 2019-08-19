2019-08-19T11:02:40+03:00
Общество

Прокуратура требует расселить 12 аварийных домов в Тверской области

Нарушения прав жителей выявлены в Спировском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура добивается расселения аварийных домов в Спировском районе Фото: архив "КП"Прокуратура добивается расселения аварийных домов в Спировском районе Фото: архив "КП"
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Непригодными для проживания граждан признаны 12 многоквартирных домов в Спировском районе Тверской области. На сегодняшний день в жилье, которое подлежит сносу, проживают 80 человек.

Помимо них, на учете в администрации, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, стоят и другие люди. Однако, на территории поселения маневренный жилой фонд, в котором можно разместить жильцов аварийных домов, отсутствует. Муниципальные правовые акты, регламентирующие эти вопросы, не приняты.

К администрациям поселка Спирово прокуратура направила пять исковых заявлений в суд.

Суд требования прокуратуры удовлетворил и обязал администрации поселений принять меры по созданию на территории муниципальных образований маневренного жилищного фонда.

Решения суда вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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