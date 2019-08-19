Прокуратура требует расселить 12 аварийных домов в Тверской области
Непригодными для проживания граждан признаны 12 многоквартирных домов в Спировском районе Тверской области. На сегодняшний день в жилье, которое подлежит сносу, проживают 80 человек.
Помимо них, на учете в администрации, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, стоят и другие люди. Однако, на территории поселения маневренный жилой фонд, в котором можно разместить жильцов аварийных домов, отсутствует. Муниципальные правовые акты, регламентирующие эти вопросы, не приняты.
К администрациям поселка Спирово прокуратура направила пять исковых заявлений в суд.
Суд требования прокуратуры удовлетворил и обязал администрации поселений принять меры по созданию на территории муниципальных образований маневренного жилищного фонда.
Решения суда вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле прокуратуры района.
ИСТОЧНИК KP.RU