Двенадцатилетний мальчик-мотоциклист попал в аварию в Тверской области
ДТП случилось в Калязине
Двенадцатилетний мотоциклист без прав попал в аварию Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером 18 августа на ул. Октябрьская, у дома 33/83 в городе Калязин Тверской области.
Двенадцатилетний водитель мотоцикла, не имея права управления транспортным средством, ехал со стороны улицы Декабристов, не уступил дорогу автомобилю "Хонда Аккорд" и столкнулся с ним. За рулем иномарки ехал 39-летний водитель, он не пострадал.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, несовершеннолетний мотоциклист с полученными травмами госпитализирован в Кашинскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU