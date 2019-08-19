Двенадцатилетний мальчик-мотоциклист попал в аварию в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-19T10:48:22+03:00

Двенадцатилетний мотоциклист без прав попал в аварию Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером 18 августа на ул. Октябрьская, у дома 33/83 в городе Калязин Тверской области.

Двенадцатилетний водитель мотоцикла, не имея права управления транспортным средством, ехал со стороны улицы Декабристов, не уступил дорогу автомобилю "Хонда Аккорд" и столкнулся с ним. За рулем иномарки ехал 39-летний водитель, он не пострадал.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, несовершеннолетний мотоциклист с полученными травмами госпитализирован в Кашинскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU