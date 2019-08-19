Водитель легковушки погиб после столкновения с деревом в Тверской области
ДТП произошло в Калининском районе
Водитель погиб после столкновения с деревомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась поздно вечером 18 августа на 5-м км автодороги Тверь – Рябеево - Красново – Прудище Калининского района Тверской области.
47-летний водитель, управляя автомобилем "Ваз 21074", по неустановленной причине съехал с дороги и врезался в дерево.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда бригады "скорой помощи".
ИСТОЧНИК KP.RU