2019-08-19T10:25:08+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный мужчина зарубил топором своего знакомого

За убийство мужчина отправится в колонию
Ольга ТРОФИМОВА
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Пьяный мужчина зарубил собутыльника топором в Тверской области Фото: архив "КП"Пьяный мужчина зарубил собутыльника топором в Тверской области Фото: архив "КП"
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Убийство произошло в селе Княжьи Горы Зубцовского района Тверской области.

Осужденный выпивал спиртные напитки у себя дома вместе со знакомым, между мужчинами произошел конфликт, хозяин квартиры взял топор и четыре раза ударил им собутыльника по голове.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины по ч.1 ст. 105 УК РФ поддержано прокуратурой Зубцовского района.

По решению суда осужденный отправится на восемь лет в колонию строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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