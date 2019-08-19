В Тверской области пьяный мужчина зарубил топором своего знакомого

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-19T10:25:08+03:00

За убийство мужчина отправится в колонию

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Убийство произошло в селе Княжьи Горы Зубцовского района Тверской области.

Осужденный выпивал спиртные напитки у себя дома вместе со знакомым, между мужчинами произошел конфликт, хозяин квартиры взял топор и четыре раза ударил им собутыльника по голове.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины по ч.1 ст. 105 УК РФ поддержано прокуратурой Зубцовского района.

По решению суда осужденный отправится на восемь лет в колонию строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU