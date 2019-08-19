Житель Тверской области осужден за сбыт госнаград

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-19T10:09:09+03:00

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За незаконный сбыт государственной награды - ордена Отечественной Войны 1 степени - осужден житель города Торопец Тверской области.

Прокуратура Торопецкого района установила, что 25-летний мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления, и поддержала государственное обвинение по уголовному делу по ст. 324 УК РФ (сбыт государственных наград).

Известно, что на территории РФ государственные награды не являются предметом купли-продажи. Цены на них устанавливаются исходя из цен в каталогах европейских аукционных домов и на чёрном рынке, согласно которым орден Отечественной войны 1 степени оценивается в 2 000 руб.

Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде исправительных работ.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU