Три района останутся без света из-за работ на электросетях

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-19T09:24:50+03:00

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В понедельник сразу три района Твери и частично поселок Сахарово останутся без света. Отключения плановые и связаны с работами на электросетях, которые на этой неделе будут проводить энергетики МУП "Тверьгорэлектро". Также "МРСК-Центр"-"Тверьэнерго" будет осуществлять ремонт на воздушной линии 10кВ.

В связи с этим без света останется часть Заволжского района.

С 10:00 до 17:00 по адресам: ул. Маршала Василевского, д. 7а, 11-25; ул. Маршала Василевского, д. 9; ул. Маршала Василевского, д. 13; ул. Маршала Василевского, д. 13; ул. Маршала Василевского, д. 11; ул. Маршала Василевского, д. 21, 23; ул. Маршала Василевского, д. 25; ул. Маршала Василевского, д. 15; ул. Маршала Василевского, д. 17; ул. Школьная, д. 2-6; ул. Школьная, д. 3, 3а, 10; ул. Школьная, д. 10; ул. Маршала Василевского, д. 27; ул. Маршала Василевского, д. 8-22; ул. Садовая, д. 10 (поселок Сахарово).

Московский район:

с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Луговая, д. 44а-88, 55-69; ул. Загородная, д. 56; ул. Дрожжина, д. 53-75, 58-70; ул. Южная, д. 1-17, 2/57-12; ул. Островского, д. 49-71, 58-70; шоссе Бурашевское, д. 43-57; ул. Просторная, д. 50-66, 41-57; 1-й пр-д Дрожжина, д. 2-8, 3-5; 2-й пр-д Дрожжина, д. 1-7; пр-д Южный, д. 2-18, 1-15; пр-д Островского, д. 1-7.

С 13:30 до 15:00: ул. Можайского, д. 60, 62, 60б; б-р Гусева, д. 41; ул. Левитана, д. 42, 44.

С 09:30 до 12:00: ул. Конечная, д. 2/57-68, 5, 3, 45; ул. Восточная, д. 1/56-63, 2-70; ул. Дальняя, д. 33/45-63/38, 32/42-68/18; ул. Глинки, д. 37-65/41, 34-54; ул. Народная, д. 33-57/24, 30/29-56, 37; ул. Трудовая, д. 29/25, 29/23, 52/16; ул. Тургенева, д. 87-103, 72-104/42; пр-д Тургенева, д. 1/39-15/40, 2/41-16/42; ул. Загородная, д. 17а-39/50, 20-38, 70-74; пр-д Загородный, д. 1/55-13, 2/57-16/58; ул. Линейная, д. 110/18, 111, 116, 113/16, 115/20; ул. Транспортная, д. 64, 66, 68.

Пролетарский район:

с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Сквозная, д. 1-11, 6-12; ул. Речная, д. 1-17, 4-12; ул. К. Октября, д. 80-114, 93-123.

В остальные дни отключения пройдут по установленному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU