Электрички задерживаются на пути из Твери в Москву
Опоздание составляет около 20 минут
Электрички о столицы едут с опозданиемФото: Василий ХОДАРЕВ
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Утром, 19 августа, некоторые электропоезда, следующие на участке Тверь-Москва приезжают с опозданием.
Задержка прибытия составляет около 20 минут.
Как сообщает Московско-Тверская ППК, в одном из поездов пассажиру понадобилась медицинская помощь, поэтому произошли некоторые сдвиги в расписании.
Также могут задерживаться электрички из Москвы в Тверь, отправляющиеся по обороту электропоездов из области.
Пассажиров просят следить за объявлениями на вокзалах и станциях.
ИСТОЧНИК KP.RU