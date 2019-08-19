Электрички задерживаются на пути из Твери в Москву

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-19T08:33:06+03:00

Электрички о столицы едут с опозданием Фото: Василий ХОДАРЕВ

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Утром, 19 августа, некоторые электропоезда, следующие на участке Тверь-Москва приезжают с опозданием.

Задержка прибытия составляет около 20 минут.

Как сообщает Московско-Тверская ППК, в одном из поездов пассажиру понадобилась медицинская помощь, поэтому произошли некоторые сдвиги в расписании.

Также могут задерживаться электрички из Москвы в Тверь, отправляющиеся по обороту электропоездов из области.

Пассажиров просят следить за объявлениями на вокзалах и станциях.

ИСТОЧНИК KP.RU