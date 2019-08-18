Жителей Твери приглашают заглянуть на кухню Екатерины Великой и отведать её любимый ранний завтрак
24 и 25 августа в Тверском императорском дворце в рамках гастрономического фестиваля "Верхневолжье" пройдет авторская эксклюзивная программа "Этикет и излюбленные блюда императорской семьи с угощением".
На встрече гостям ответят на следующие вопросы: как проходила императорская трапеза 18 и 19 столетиях? Как сервировался стол для парадных застолий и каков был этикет поведения во время банкетного угощения?
- Предлагаем заглянуть на кухню русских царей и императрицы Екатерины Великой, - приглашают организаторы.
Впервые после экскурсии гостям предложат любимый ранний завтрак императрицы Екатерины II: кофе с миндальной гренкой. Сообщается, что угощение будет сделано согласно настоящим историческим рецептам.
Время экскурсий:
24 августа: 11.00, 12.00 и 15.30 25 августа: 11.15 и 12.15 Продолжительность — 1,5 часа.
Записаться можно здесь. Количество мест в группе ограничено. Можно с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU