Жителей Твери приглашают заглянуть на кухню Екатерины Великой и отведать её любимый ранний завтрак

СЕГОДНЯ 21:33 2019-08-18T21:34:14+03:00

после экскурсии гостям предложат любимый ранний завтрак императрицы Екатерины II. Фото: из архива мероприятия "Этикет и излюбленные блюда императорской семьи"

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24 и 25 августа в Тверском императорском дворце в рамках гастрономического фестиваля "Верхневолжье" пройдет авторская эксклюзивная программа "Этикет и излюбленные блюда императорской семьи с угощением".

На встрече гостям ответят на следующие вопросы: как проходила императорская трапеза 18 и 19 столетиях? Как сервировался стол для парадных застолий и каков был этикет поведения во время банкетного угощения?

- Предлагаем заглянуть на кухню русских царей и императрицы Екатерины Великой, - приглашают организаторы.

Впервые после экскурсии гостям предложат любимый ранний завтрак императрицы Екатерины II: кофе с миндальной гренкой. Сообщается, что угощение будет сделано согласно настоящим историческим рецептам.

Время экскурсий:

24 августа: 11.00, 12.00 и 15.30 25 августа: 11.15 и 12.15 Продолжительность — 1,5 часа.

Записаться можно здесь. Количество мест в группе ограничено. Можно с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU