На выставке Николая Юдина «Театральный художник» в Твери будут представлены эскизы, макеты и картины
30 августа в Тверском городском музейно-выставочном центре (ТГМВЦ) состоится открытие выставки Николая Юдина «Театральный художник».
Художник-постановщик Николай Юдин служит Тверскому областному академическому театру драмы с 2015 года, за четыре театральных сезона он оформил 18 репертуарных спектаклей для большой и малой сцен, среди которых: «Свидетель обвинения», «Пушкин. Евгений Онегин», «Трамвай «Желание», «Отцы и дети», «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК», «Малыш и Карлсон…» и другие.
Вне театра Николай Юдин создаёт картины в живописи и графике. Более 200 его картин находятся в частных коллекциях не только в России, но и в Канаде, США, Финляндии, Франции, Бельгии. В Твери прошли четыре персональные выставки художника, а также благотворительный аукцион.
На выставке будут представлены эскизы, "кукольные" макеты-проекции сцены и не только.
- Премьерная экспозиция покажет развитие сценических поисков художника. Гости увидят и почувствуют влюблённость в свою профессию сценографа, - комментируют в ТАТД.
ТГМВЦ, Лекционно-выставочный зал
ул. Советская, д. 54.
Выставка будет работать по 29 сентября включительно.
Оформление спектакля «Пушкин. Евгений Онегин». Фото: Геометрия
Вне театра Николай Юдин создаёт картины в живописи и графике. Фото: Геометрия
ИСТОЧНИК KP.RU