2019-08-18T20:13:39+03:00
Звезды

На выставке Николая Юдина «Театральный художник» в Твери будут представлены эскизы, макеты и картины

Которые отражают сценический поиск мастера
Ирина ТАРАСОВА
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Художник-постановщик Николай Юдин служит Тверскому театру драмы с 2015 года. Фото: ГеометрияХудожник-постановщик Николай Юдин служит Тверскому театру драмы с 2015 года. Фото: Геометрия
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30 августа в Тверском городском музейно-выставочном центре (ТГМВЦ) состоится открытие выставки Николая Юдина «Театральный художник».

Художник-постановщик Николай Юдин служит Тверскому областному академическому театру драмы с 2015 года, за четыре театральных сезона он оформил 18 репертуарных спектаклей для большой и малой сцен, среди которых: «Свидетель обвинения», «Пушкин. Евгений Онегин», «Трамвай «Желание», «Отцы и дети», «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК», «Малыш и Карлсон…» и другие.

Вне театра Николай Юдин создаёт картины в живописи и графике. Более 200 его картин находятся в частных коллекциях не только в России, но и в Канаде, США, Финляндии, Франции, Бельгии. В Твери прошли четыре персональные выставки художника, а также благотворительный аукцион.

На выставке будут представлены эскизы, "кукольные" макеты-проекции сцены и не только.

- Премьерная экспозиция покажет развитие сценических поисков художника. Гости увидят и почувствуют влюблённость в свою профессию сценографа, - комментируют в ТАТД.

ТГМВЦ, Лекционно-выставочный зал

ул. Советская, д. 54.

Выставка будет работать по 29 сентября включительно.

Оформление спектакля «Пушкин. Евгений Онегин». Фото: Геометрия

Оформление спектакля «Пушкин. Евгений Онегин». Фото: Геометрия

Вне театра Николай Юдин создаёт картины в живописи и графике. Фото: Геометрия

Вне театра Николай Юдин создаёт картины в живописи и графике. Фото: Геометрия

ИСТОЧНИК KP.RU

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