В Твери вспомнят Виктора Цоя песнями и фильмом "Игла"

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-18T15:54:39+03:00

Виктор Цой во время концерта. Фото Тимур ХАНОВ / пересъемка из семейного архива

Изменить размер текста: A A

18 августа, в воскресенье, в Твери состоится Акустический Вечер памяти Виктора Цоя.

В рамках встречи, которую традиционно под слоганом "Помним, любим, поём" проводит Творческое Объединение «Медиана 69» и клуб "Биг Бен", пройдет концерт и показ фильма "Игла".

- Вспомним отличного поэта, музыканта и актёра Виктора Цоя из группы "Кино". Ждем всех, кто любит его творчество, - приглашают организаторы.

В концерте примут участие: группа «AKYPA», Дмитрий Яковлев, Влад Виноградов, Тим Талер.

Сразу после него - начнется фильм.

Сбор гостей в 18.00.

Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, д.2. Вход: 300 руб. - в день концерта (при входе).

ИСТОЧНИК KP.RU