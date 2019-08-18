В Твери вспомнят Виктора Цоя песнями и фильмом "Игла"
18 августа, в воскресенье, в Твери состоится Акустический Вечер памяти Виктора Цоя.
В рамках встречи, которую традиционно под слоганом "Помним, любим, поём" проводит Творческое Объединение «Медиана 69» и клуб "Биг Бен", пройдет концерт и показ фильма "Игла".
- Вспомним отличного поэта, музыканта и актёра Виктора Цоя из группы "Кино". Ждем всех, кто любит его творчество, - приглашают организаторы.
В концерте примут участие: группа «AKYPA», Дмитрий Яковлев, Влад Виноградов, Тим Талер.
Сразу после него - начнется фильм.
Сбор гостей в 18.00.
Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, д.2. Вход: 300 руб. - в день концерта (при входе).
ИСТОЧНИК KP.RU