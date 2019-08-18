2019-08-18T12:27:45+03:00
Происшествия

Житель Конаково оставил открытой дверь в машине и лишился имущества на 70 000 рублей

Полиция сработала оперативно
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Похищенное вернули владельцуПохищенное вернули владельцуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

О том, что не стоит брать всё, что плохо лежит, теперь будет долго вспоминать житель Конаково Тверской области.

В местную полицию братился 27- летний мужчина из этого же города с заявлением о краже. Потерпевший пояснил, что из его автомобиля «Газель» украли кошелек с деньгами и телефон. Ущерб он оценил в 70 000 рублей.

Как выснилось, водитель авто забыл запереть дверь машины, этим и воспользовался вор. Следственно-оперативная группа на месте опросила потерпевшего и свидетелей. Эксперты изъяли следы пальцев рук предполагаемого злоумышленника. Данные были переданы патрульным экипажам.

Долго разгуливать с чужим добром нарушителю не удалось. В течение суток его нашли. Им оказался неработающий 49-летний местный житель. К счастью, все приобретенное незаконным путем он потратить и продать не успел. Похищенное возвращено владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража». На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери вспомнят Виктора Цоя песнями и фильмом "Игла"
Цикл лекций об общей природе страха и смеха пройдет в Твери
22-летнего мотоциклиста, врезавшегося в столб в Твери, спасти не удалось
"Парад собак" в Твери перенесли на другую дату из-за плохой погоды
56-летний мужчина вышел из дома в Калининском районе и не вернулся
В конкурсе «Лучший социальный проект года» приглашают принять участие организации Тверской области
В рамках акции "Ночь кино" в горсаду Твери пройдут показы фильмов
Судебные слушания по делу экс-начальника региональной ГЖИ Татьяны Атаевой начинаются в Твери
Припаркованный мопед грибника угнали из леса в Тверской области
Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина привезет в Тверь два спектакля
За этот год в Тверской области в 114 ДТП с участием мототехники погибло 12 человек
Шоу мейн-кунов и сибиряков пройдет на Международной выставке кошек в Твери
Мастер-класс по верховой набойке пройдет в Твери