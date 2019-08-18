Житель Конаково оставил открытой дверь в машине и лишился имущества на 70 000 рублей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-18T12:27:45+03:00

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О том, что не стоит брать всё, что плохо лежит, теперь будет долго вспоминать житель Конаково Тверской области.

В местную полицию братился 27- летний мужчина из этого же города с заявлением о краже. Потерпевший пояснил, что из его автомобиля «Газель» украли кошелек с деньгами и телефон. Ущерб он оценил в 70 000 рублей.

Как выснилось, водитель авто забыл запереть дверь машины, этим и воспользовался вор. Следственно-оперативная группа на месте опросила потерпевшего и свидетелей. Эксперты изъяли следы пальцев рук предполагаемого злоумышленника. Данные были переданы патрульным экипажам.

Долго разгуливать с чужим добром нарушителю не удалось. В течение суток его нашли. Им оказался неработающий 49-летний местный житель. К счастью, все приобретенное незаконным путем он потратить и продать не успел. Похищенное возвращено владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража». На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU