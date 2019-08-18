2019-08-18T12:09:07+03:00
Дом. Семья

"Парад собак" в Твери перенесли на другую дату из-за плохой погоды

Всех ждут 25 августа в 15.30
Ирина ТАРАСОВА
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Праздник пройдет даже если будет дождьПраздник пройдет даже если будет дождьФото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА
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18 августа в Городском саду Твери должен был пройти «Парад собак». Сообщалось, что даже если будет дождь, фестиваль состоится. Но за три часа до начала, появилось сообщение, что все отменяется. Правда, на неделю. Праздник пройдет в следующее воскресенье, 25 августа в 14.00.

- К сожалению, мы не можем пвлиять на погоду, - написали организаторы в группе мероприятия. Все, что заявлено в программе состоится, правда в солнечную погоду.

Напомним, самой яркой частью праздника станет конкурс четвероногих питомцев «Дефиле в костюмах».

Но будут и полезные мероприятия. Так в программе фестиваля запланированы: мастер-класс по стрижке пуделя, консультации и работа профессиональных грумеров, которые бесплатно постригут собакам когти, нанесут тату блёстками или украшение из страз.

Также на празднике пройдут - шоу дрессированных собак, фотосессия с самоедом, и розыгрыш скидок до 50% на различные услуги для домашних животных.

Если же у вас еще нет четвероногого друга, то на празднике можно будет его найти. "Инициативная группа по защите животных" проведет не только сбор помощи, но и выставку-раздачу собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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