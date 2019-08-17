В конкурсе «Лучший социальный проект года» приглашают принять участие организации Тверской области

17 Авг. 22:56 2019-08-17T22:56:49+03:00

Принять участие в нем могут организации и предприниматели, реализующие проекты, которые решают социальные проблемы

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Региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» стартовал в Тверской области.

Принять участие в нем могут организации и индивидуальные предприниматели, реализующие проекты, которые решают социальные проблемы. Заявки можно подавать до 15 октября.

Конкурс проходит ежегодно с 2015 году. Проводит его Российский государственный социальный университет при поддержке Министерства экономического развития РФ и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».

Он направлен на поиск и выявление лучших проектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан.

Ознакомиться с условиями и отправить заявку можно на федеральном портале конкурса http://konkurs.rgsu.net.

Координатор регионального этапа —Родионова Юлия Викторовна, тел. 8 (4822) 35-33-48, 8920177310, e-mail: rodionovauv@tverreg.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU