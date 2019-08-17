В конкурсе «Лучший социальный проект года» приглашают принять участие организации Тверской области
Региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» стартовал в Тверской области.
Принять участие в нем могут организации и индивидуальные предприниматели, реализующие проекты, которые решают социальные проблемы. Заявки можно подавать до 15 октября.
Конкурс проходит ежегодно с 2015 году. Проводит его Российский государственный социальный университет при поддержке Министерства экономического развития РФ и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
Он направлен на поиск и выявление лучших проектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан.
Ознакомиться с условиями и отправить заявку можно на федеральном портале конкурса http://konkurs.rgsu.net.
Координатор регионального этапа —Родионова Юлия Викторовна, тел. 8 (4822) 35-33-48, 8920177310, e-mail: rodionovauv@tverreg.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU