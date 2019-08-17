В рамках акции "Ночь кино" в горсаду Твери пройдут показы фильмов
24 августа Тверская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». В регионе в мероприятии примет участие 43 площадки. А в самой Твери встреча любителей кино пройдет в горсаду под открытым небом.
Откроет вечер в 20:30 директор ГБУК «Тверьгосфильмофонд» Иван Демидов. Затем для участников пройдет киновикторина. И только после этого с 21.00 до 2 часов ночи пройдут показы фильмов.
Напомним, программа "Ночи кино" формируется из отечественных фильмов по выбору самих зрителей. Всего в списке было 26 работ. В этом году выиграл российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж», набравший более 8 тыс. голосов. Второе и третье места заняли российские кинокомедии «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU