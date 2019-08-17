Припаркованный мопед грибника угнали из леса в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-17T18:18:46+03:00

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Вот так вот соберешься в лес, доедешь на своем транспорте, а когда выйдешь обратно, то добираться до дома окажется не на чем... Именно так и произошло с жителем Бологовского района.

35-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что пока он собирал грибы в лесу, кто-то похитил его мопед. Ущерб он оценил в 20 000 рублей.

Информация о транспортном средстве была передана патрульным экипажам и вора удалось вычислить. Им оказался 43-летний житель Бологовского района. В полиции мужчина во всем сознался.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU