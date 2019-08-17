Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина привезет в Тверь два спектакля

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-17T17:34:03+03:00

Гастроли начнутся со спектакля «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша. Фото: из архива Алтайского краевого театра драмы

Изменить размер текста: A A

Наступающий 274-ый сезон в Тверском театре драмы будет насыщенным. Сразу после открытия большой и малой сцен в ТАТД начнутся гастроли Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина. Продлятся они с 12 по 15 сентября.

12 и 13 сентября в 18:30 Алтайский театр представит на большой сцене спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша. 16+.

Он – американский юноша из приличной семьи, решивший уйти от опеки матери. Она – его соседка по съёмной квартире, «плохая девчонка», уже успевшая выскочить замуж и через неделю сбежавшая от мужа. Он – погруженный в себя философ. Она – взбалмошная искательница приключений.

Могут ли понять друг друга столь разные люди? К чему приведёт их случайная встреча? Знаменитая бродвейская история ответит на эти вопросы и задаст зрителю новые.

14 и 15 сентября в 17:00 Алтайский театр представит на большой сцене комедию «Два ангела, четыре человека» по произведению В.А. Шендеровича. 16+.

Виктор Шендерович – журналист, литератор, хорошо известный отечественному телезрителю и радиослушателю. Бывший студиец, один из тех, кто занимался в студии Олега Табакова при Бауманском дворце пионеров.

Спектакль с высоким градусом юмора говорит о дне сегодняшнем. Однажды поздним вечером к человеку приходит Ангел с известием, что его земной путь окончен...

Гастроли Алтайского театра состоятся благодаря федеральному проекту «Большие гастроли – 2019».

Справки по телефону: 8 (4822) 32-09-09.

Вторым спектаклем стенет комедия «Два ангела, четыре человека» по произведению В.А. Шендеровича. Фото: из архива Алтайского краевого театра драмы

ИСТОЧНИК KP.RU