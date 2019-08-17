Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина привезет в Тверь два спектакля
Наступающий 274-ый сезон в Тверском театре драмы будет насыщенным. Сразу после открытия большой и малой сцен в ТАТД начнутся гастроли Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина. Продлятся они с 12 по 15 сентября.
12 и 13 сентября в 18:30 Алтайский театр представит на большой сцене спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша. 16+.
Он – американский юноша из приличной семьи, решивший уйти от опеки матери. Она – его соседка по съёмной квартире, «плохая девчонка», уже успевшая выскочить замуж и через неделю сбежавшая от мужа. Он – погруженный в себя философ. Она – взбалмошная искательница приключений.
Могут ли понять друг друга столь разные люди? К чему приведёт их случайная встреча? Знаменитая бродвейская история ответит на эти вопросы и задаст зрителю новые.
14 и 15 сентября в 17:00 Алтайский театр представит на большой сцене комедию «Два ангела, четыре человека» по произведению В.А. Шендеровича. 16+.
Виктор Шендерович – журналист, литератор, хорошо известный отечественному телезрителю и радиослушателю. Бывший студиец, один из тех, кто занимался в студии Олега Табакова при Бауманском дворце пионеров.
Спектакль с высоким градусом юмора говорит о дне сегодняшнем. Однажды поздним вечером к человеку приходит Ангел с известием, что его земной путь окончен...
Гастроли Алтайского театра состоятся благодаря федеральному проекту «Большие гастроли – 2019».
Справки по телефону: 8 (4822) 32-09-09.
Вторым спектаклем стенет комедия «Два ангела, четыре человека» по произведению В.А. Шендеровича. Фото: из архива Алтайского краевого театра драмы
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