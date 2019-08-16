16 Авг. 22:43 2019-08-16T22:43:33+03:00

На мастер-классы приглашают одителей с детьми Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В течение всей недели будут проходить мастер-классы по мультипликации

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C 19-24 августа в Твери пройдет «Мультмарафон». Принять участие в нем могут все увлеченные анимацией.

Гостей ждут незабываемые приключения в волшебной стране мультиков. В течение всей недели, каждый день, будут проходить мастер-классы по мультипликации. Приглашают родителей с детьми.

В программе мастер-класса:

- Экскурсия в историю мультипликации

- Придумывание сюжета мультфильма

- Создание персонажей

- Оживление персонажей

- Озвучка

- Фотосессия

Стоимость участия в Мульмарафоне: разовое посещение - 300руб, абонемент ( 5 мастер-классов, каждый день с 19 по 23 августа) - 1000руб.

Закрытие Мультмарафона 24 августа - бесплатно для участников мастер-классов

Участие в мастер-классах строго по предварительной записи.

Тверь, ул. Скворцова Степанова, 38

8(4822) 47-57-05.

ИСТОЧНИК KP.RU