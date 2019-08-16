В Твери пройдет «Мультмарафон»
C 19-24 августа в Твери пройдет «Мультмарафон». Принять участие в нем могут все увлеченные анимацией.
Гостей ждут незабываемые приключения в волшебной стране мультиков. В течение всей недели, каждый день, будут проходить мастер-классы по мультипликации. Приглашают родителей с детьми.
В программе мастер-класса:
- Экскурсия в историю мультипликации
- Придумывание сюжета мультфильма
- Создание персонажей
- Оживление персонажей
- Озвучка
- Фотосессия
Стоимость участия в Мульмарафоне: разовое посещение - 300руб, абонемент ( 5 мастер-классов, каждый день с 19 по 23 августа) - 1000руб.
Закрытие Мультмарафона 24 августа - бесплатно для участников мастер-классов
Участие в мастер-классах строго по предварительной записи.
Тверь, ул. Скворцова Степанова, 38
8(4822) 47-57-05.
ИСТОЧНИК KP.RU