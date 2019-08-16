2019-08-16T15:29:26+03:00
Общество

Бежецкая колония в Тверской области нарушала условия содержания осужденных

Десять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
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Бежецкая колония в Тверской области нарушала условия содержания осужденныхБежецкая колония в Тверской области нарушала условия содержания осужденныхФото: Артем ЛЕНЦ
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Проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в ФКУ "Исправительная колония № 6" УФСИН России по Тверской области, расположенном в городе Бежецке, провела прокуратура Тверской области.

В ходе проверки установлено, что в казенном нарушено материально-бытовое обеспечение осужденных, не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования на пищеблоке и в банно-прачечном комплексе учреждения, требования пожарной безопасности на объектах производственной зоны, не проводятся воспитательные беседы с осужденными.

В адрес начальника УФСИН России по Тверской области внесено представление на устранение нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Еще два должностных лица по решению прокуратуры привлечены к административной ответственности и наказаны штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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