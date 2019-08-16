2019-08-16T12:39:28+03:00
Общество

Жители многоэтажки в Твери платили за чужую электроэнергию

В платежку включили помещения, принадлежащие юрлицу
Ольга ТРОФИМОВА
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В квитанции жителей добавили помещения юрлицаВ квитанции жителей добавили помещения юрлицаФото: Александр ГЛУЗ
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Проверку законности выставленных счетов за электроэнергию ООО «РСК «Первый квартал» собственникам многоквартирного дома № 11 по Комсомольскому проспекту г. Твери провела прокуратура.

Выяснилось, что в счета жителей управляющая компания включила нежилые помещения принадлежащие юридическому лицу и не являющиеся общим имуществом собственников помещений.

В адрес руководителя компании прокуратура вынесла представление, на основании которого жителям произведен перерасчет. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Как сообщат пресс-служба районной прокуратуры, руководитель управляющей компании привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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