Жители многоэтажки в Твери платили за чужую электроэнергию

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-16T12:39:28+03:00

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Проверку законности выставленных счетов за электроэнергию ООО «РСК «Первый квартал» собственникам многоквартирного дома № 11 по Комсомольскому проспекту г. Твери провела прокуратура.

Выяснилось, что в счета жителей управляющая компания включила нежилые помещения принадлежащие юридическому лицу и не являющиеся общим имуществом собственников помещений.

В адрес руководителя компании прокуратура вынесла представление, на основании которого жителям произведен перерасчет. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Как сообщат пресс-служба районной прокуратуры, руководитель управляющей компании привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU