Жители многоэтажки в Твери платили за чужую электроэнергию
Проверку законности выставленных счетов за электроэнергию ООО «РСК «Первый квартал» собственникам многоквартирного дома № 11 по Комсомольскому проспекту г. Твери провела прокуратура.
Выяснилось, что в счета жителей управляющая компания включила нежилые помещения принадлежащие юридическому лицу и не являющиеся общим имуществом собственников помещений.
В адрес руководителя компании прокуратура вынесла представление, на основании которого жителям произведен перерасчет. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Как сообщат пресс-служба районной прокуратуры, руководитель управляющей компании привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU