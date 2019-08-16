Молодая велосипедистка попала под машину в Тверской области
ДТП произошло в Кимрах
В Тверской области сбили молодую девушку на велосипеде Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария случилась днем 5 августа на ул. Кирова в Кимрах Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Ваз 210540", совершил наезд на 16-летнюю девушку-велосипедиста, которая по тротуару пересекала выезд с прилегающей территории.
В результате ДТП пострадавшую с телесными повреждениями доставили в приемное отделение Кимрской ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU