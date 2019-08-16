2019-08-16T12:03:02+03:00
Происшествия

Молодая велосипедистка попала под машину в Тверской области

ДТП произошло в Кимрах
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сбили молодую девушку на велосипеде Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области сбили молодую девушку на велосипеде Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась днем 5 августа на ул. Кирова в Кимрах Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Ваз 210540", совершил наезд на 16-летнюю девушку-велосипедиста, которая по тротуару пересекала выезд с прилегающей территории.

В результате ДТП пострадавшую с телесными повреждениями доставили в приемное отделение Кимрской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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