Молодая велосипедистка попала под машину в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-16T12:03:02+03:00

В Тверской области сбили молодую девушку на велосипеде Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась днем 5 августа на ул. Кирова в Кимрах Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Ваз 210540", совершил наезд на 16-летнюю девушку-велосипедиста, которая по тротуару пересекала выезд с прилегающей территории.

В результате ДТП пострадавшую с телесными повреждениями доставили в приемное отделение Кимрской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU