2019-08-16T11:18:20+03:00
Общество

В палаточном лагере в Тверской области детей кормили просроченными продуктами

Начальник лагеря оштрафован
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"
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Проверку палаточных лагерей, расположенных на территории Селижаровского района, по вопросу соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства провела прокуратура.

Установлено, что в палаточном лагере "Град Китеж" не обеспечено правильное хранение продуктов. А также выявлены продукты с истекшим сроком годности, а именно: печенье «Овсяное», батон Нарезной.

- По результатам проверки в адрес начальника палаточного лагеря внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает областная прокуратура.

В отношении должностного лица прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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