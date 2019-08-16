В палаточном лагере в Тверской области детей кормили просроченными продуктами

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-16T11:18:20+03:00

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Проверку палаточных лагерей, расположенных на территории Селижаровского района, по вопросу соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства провела прокуратура.

Установлено, что в палаточном лагере "Град Китеж" не обеспечено правильное хранение продуктов. А также выявлены продукты с истекшим сроком годности, а именно: печенье «Овсяное», батон Нарезной.

- По результатам проверки в адрес начальника палаточного лагеря внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает областная прокуратура.

В отношении должностного лица прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU